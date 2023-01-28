Цыпченко — о голе в ворота «СКА-Хабаровска»: «Рассказов дал хорошую передачу, мне оставалось только замкнуть»

Нападающий «Крыльев Советов» Дмитрий Цыпченко прокомментировал свой гол с передачи Николая Рассказова в товарищеском матче против «СКА-Хабаровска» (3:0).

«Рассказов дал хорошую передачу, мне оставалось только замкнуть. Второй сбор? Нагрузки тяжелые, тренировки тяжело даются, но форму потихоньку набираем. И я думаю, к концу этого сбора уже будет намного лучше», — заявил Цыпченко на официальном YouTube-канале самарского клуба.

В текущем сезоне 23-летний форвард принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет одну результативную передачу.