Рассказов быстро оформил голевой пас, «Крылья Советов» крупно победили

В воскресенье в рамках подготовки ко второй части сезона 2022/2023 «Крылья Советов» проводили товарищеский матч против «СКА-Хабаровска». Самарская команда отпраздновала крупную победу со счётом 3:0. Авторами голов стали Дмитрий Цыпченко, Владимир Хубулов и Илья Гапонов. В первом случае, на третьей минуте матча, голевой пас отдал защитник Николая Рассказов, который пополнил состав «крылышек» накануне. Экс-игрок «Спартака» заключил с самарским клубом контракт сроком на три с половиной года.

Отметим, что после первой части сезона «Крылья Советов» занимают одиннадцатую позицию в турнирной таблице Премьер-лиги.