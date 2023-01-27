​«ПСЖ» не обращался в «Зенит» насчёт трансфера Малкома

В последние дни пресса сватает атакующего полузащитника Малкома в «ПСЖ». При этом гранд французской Лиги 1 пока не обращался в «Зенит» насчёт возможного трансфера 25-летнего бразильца. Об этом на своих страницах рассказывает «Спорт-Экспресс».

Ранее во Франции появилась информация о том, что «ПСЖ» проведёт переговоры по трансферу Малкома до конца дня пятницы.

Малком выступает за «Зенит» с лета 2019 года после трансфера из «Барселоны». Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают бразильского футболиста в 24 миллиона евро.

«Зенит» в настоящий момент готовится ко второй части сезона на зимних сборах.