Атакующий полузащитник «Зенита» Малком всё-таки может перебраться в «ПСЖ» до закрытия зимнего трансферного окна. Как сообщает L’Equipe, гранд Лиги 1 должен провести новые переговоры по Малкому до конца дня пятницы. Ранее переговоры по трансферу 25-летнего бразильца приостанавливались по решению спортивного функционера парижан Луиша Кампуша.

Отметим, что эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Малкома в 24 миллиона евро. За три с половиной сезона в «Зенита» бразилец провёл 98 матчей, в которых отличился 31 голом.

Напомним, что в 2019 году «Зенит» потратил на покупку Малкома у «Барселоны» 40 миллионов евро.