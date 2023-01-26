В «Рейнджерс» высказались о возможном трансфере Дзюбы

Спортивный директор шотландского клуба «Рейнджерс» Росс Уилсон высказался о возможном приглашении российского нападающего Артёма Дзюбы, который в настоящий момент находится без клуба.

«Дзюба? Это не для нас», — приводит слова Уилсона «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что 34-летний футболист может продолжить карьеру в «Торпедо» или «Пари НН». Однако в московском клубе заявили, что вопрос о возможном переходе Дзюбы закрыт, а нижегородцы опровергли информацию о подписании контракта с опытным форвардом.

В нынешнем сезоне Дзюба выступал за «Адана Демирспор», в составе которого провёл пять матчей и забил один гол. В ноябре прошлого года россиянин расторг соглашение с турецким клубом. Сейчас рыночная стоимость экс-игрока сборной России составляет 4 миллиона евро.