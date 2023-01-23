«Рейнджерс» объявил о переходе Кантуэлла

Пресс-служба «Рейнджерс» объявило о подписании полузащитника «Норвича» Тодда Кантуэлла.

Сообщается, что в новом клубе англичанин взял 13-й номер. По информации портала Transfermarkt, за плеймейкера шотландский гранд заплатил около восьми миллионов евро.

Предыдущими коллективами в карьере Кантуэлла были «Норвич», «Борнмут» и нидерландская «Фортуна Ситтард». В нынешней кампании Чемпионшипа на счету Тодда 18 матчей в футболке «канареек», в которых он не отметился результативными действиями.