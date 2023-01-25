Романцев – о Дзюбе и Глушакове: «И Артём, и Денис по натуре лидеры»

Легендарный наставник столичного «Спартака» Олег Романцев высказался об известных футболистах Артёме Дзюбе и Денисе Глушакове.

«И Артём, и Денис по натуре лидеры, что уже успели доказать, став знаковыми фигурами в чемпионских победах «Зенита» и «Спартака», - цитирует Романцева «Спорт-Экспресс».

Специалист признался, что обладает несколько меньшим объёмом информации касательно московского спортсмена в сравнении с уроженцем Миллерово Ростовской области.

По мнению эксперта, непростой характер игроков, о котором он говорил ранее, окажет положительное воздействие на их будущие команды, а профессиональное отношение к себе не даст проявиться возрастным проблемам.