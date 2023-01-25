Романцев – о Глушакове и Дзюбе: «Их игра и жажда борьбы у меня всегда вызывали уважение»

Легендарный наставник столичного «Спартака» Олег Романцев поделился своим мнением о перспективах российских футболистов Дениса Глушакова и Артёма Дзюбы.

«Не скрою, мне тоже интересно, как сложится дальнейшая судьба Дзюбы и Глушакова, о которых сейчас ходит столько разговоров. И прежде всего потому, что их игра и жажда борьбы у меня всегда вызывали уважение», - цитирует Романцева «Спорт-Экспресс».

Специалист признался, что у него вызывает недоумение предположение о потенциальных трудностях в дальнейших карьерах спортсменов в связи с их непростыми характерами. Эксперт сказал, что лично он не встречал талантливых людей с простым характером.