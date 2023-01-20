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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бышовец не видит смысла в возможном переходе Смолова в «Истанбул Башакшехир»

20 Января 2023 • 17:44 Комментировать
Касымпаша
...
Истанбул Башакшехир
Через 21 ч. 16 мин.

Известный тренер Анатолий Бышовец высказал мнение о возможном переходе форварда «Динамо» Фёдора Смолова в «Истанбул Башакшехир».

Ранее появилась информация, что турецкая команда хочет подписать 32-летнего нападающего.

«Переход Смолова в «Истанбул Башакшехир» будет зависеть от условий. Не думаю, что Фёдора может привлекать отъезд в Турцию, тем более в «Динамо» есть возможности, хорошие условия и цели», — приводит слова Бышовца «РБ Спорт».

По мнению эксперта, Смолову не стоит переходить в турецкий клуб, потому что «Динамо» сейчас является перспективной командой.

В нынешнем сезоне нападающий забил 9 мячей и сделал 5 ассистов в 20 матчах во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Анатолий Бышовец Фёдор Смолов Истанбул Башакшехир
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КАСЫМПАША ИСТАНБУЛ БАШАКШЕХИР
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