Бышовец не видит смысла в возможном переходе Смолова в «Истанбул Башакшехир»

Известный тренер Анатолий Бышовец высказал мнение о возможном переходе форварда «Динамо» Фёдора Смолова в «Истанбул Башакшехир».

Ранее появилась информация, что турецкая команда хочет подписать 32-летнего нападающего.

«Переход Смолова в «Истанбул Башакшехир» будет зависеть от условий. Не думаю, что Фёдора может привлекать отъезд в Турцию, тем более в «Динамо» есть возможности, хорошие условия и цели», — приводит слова Бышовца «РБ Спорт».

По мнению эксперта, Смолову не стоит переходить в турецкий клуб, потому что «Динамо» сейчас является перспективной командой.

В нынешнем сезоне нападающий забил 9 мячей и сделал 5 ассистов в 20 матчах во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.