Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Огют: «Смолов точно помог бы «Истанбул Башакшехир», он очень опытный и классный футболист»

20 Января 2023 • 13:43 Комментировать (1)
Касымпаша
...
Истанбул Башакшехир
Через 23 ч. 59 мин.

Турецкий журналист Ахмет Огют в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о возможном переходе Фёдора Смолова из московского «Динамо» в «Истанбул Башакшехир».

Вы слышали что-нибудь об интересе к Смолову со стороны «Истанбул Башакшехир»?

«В Турции писали об этом, ссылаясь на российскую прессу. До четверга я ничего не слышал о том, что такое возможно. Я знаю этого футболиста, он один из лучших российских нападающих. Несколько лет назад писали, что он может оказаться в «Галатасарае».

«Истанбул Башакшехир» ищет нападающего?

«Да, команда ищет форварда. Никто из игроков «Истанбул Башакшехир» не забил больше четырёх голов – это очень мало. Думаю, что с этим связаны слухи о Смолове. Может быть, кто-то его предлагал или он оказался в списке. Я уверен, что до конца трансферного окна «Истанбул Башакшехир» купит форварда или возьмет его в аренду, команда очень мало забивает».

В теории у Смолова может получиться в «Истанбул Башакшехир»?

«Если допустить, что Смолов окажется в «Истанбул Башакшехир», я думаю, он будет основным форвардом. Сейчас в стартовом составе играет Окака и он забил только 1 гол, это кошмар. Такой опытный и классный футболист, как Смолов очень бы помог команде. Мне бы хотелось, чтобы этот трансфер состоялся».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Фёдор Смолов Истанбул Башакшехир Трансферы футбола - зима 2023 Ахмет Огют
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КАСЫМПАША ИСТАНБУЛ БАШАКШЕХИР
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
ингерман
20 Января 2023 в 13:58
Никто из игроков «Истанбул Башакшехир» не забил больше четырёх голов...
------------------------------------------------------
ай не схади с ума.. энтат смолав и двух штук не забьец у вас.. такова лодыря ышо поискать надыть.. скорее он на штой-та другое забьеть.. А-ха-ха-ха! )))
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Января
15:27 · Россия. Премьер-лига
«Фейеноорд» включился в борьбу за Сперцяна
15:23 · Россия. Премьер-лига
​Бердыев высказался насчёт выражения «автобус Бердыева»
15:12 · Россия. Премьер-лига
Бердыев: «Я практически не думал над предложением «Сочи»
14:53 · Россия. Премьер-лига
​«Левски» отказался и от матча с «Уралом» - болгары не хотят играть с клубами из России
14:39 · Россия. Премьер-лига
​«Локомотив» снизил требования по трансферу Баринова – известна сумма
14:39 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» намерен подписать нового защитника
14:19 · Россия. Премьер-лига
​Трансфер Баринова в «Бешикташ» маловероятен
14:02 · Россия. Премьер-лига
Камоцци рассказал, что «Спартак» упустил Хвичу и Пиняева
14:01 · Россия. Премьер-лига
Петраков: «Не думаю, что Дзюба сейчас ставит деньги на первое место»
13:45 · Россия. Премьер-лига
Агент Гарре: «Если всё будет хорошо, в понедельник Бенжамин подпишет контракт с «Крыльями»
13:31 · Россия. Премьер-лига
«Месси - лучший»: Кирьяков привёл весомый аргумент в пользу аргентинца 1
13:28 · Россия. Премьер-лига
Первый тренер Миранчуков: «Будем надеяться, что они смогут поиграть в одном европейском клубе»
13:03 · Россия. Премьер-лига
Тарханов ответил, стоит ли Смолову переезжать в Турцию
12:38 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин: «Уход Смолова будет потерей для «Динамо»
12:22 · Россия. Премьер-лига
В «Торпедо» дали ответ по трансферу Дзюбы
Все новости
Рекомендуем