Огют: «Смолов точно помог бы «Истанбул Башакшехир», он очень опытный и классный футболист»

Турецкий журналист Ахмет Огют в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о возможном переходе Фёдора Смолова из московского «Динамо» в «Истанбул Башакшехир».
Вы слышали что-нибудь об интересе к Смолову со стороны «Истанбул Башакшехир»?
«В Турции писали об этом, ссылаясь на российскую прессу. До четверга я ничего не слышал о том, что такое возможно. Я знаю этого футболиста, он один из лучших российских нападающих. Несколько лет назад писали, что он может оказаться в «Галатасарае».
«Истанбул Башакшехир» ищет нападающего?
«Да, команда ищет форварда. Никто из игроков «Истанбул Башакшехир» не забил больше четырёх голов – это очень мало. Думаю, что с этим связаны слухи о Смолове. Может быть, кто-то его предлагал или он оказался в списке. Я уверен, что до конца трансферного окна «Истанбул Башакшехир» купит форварда или возьмет его в аренду, команда очень мало забивает».
В теории у Смолова может получиться в «Истанбул Башакшехир»?
«Если допустить, что Смолов окажется в «Истанбул Башакшехир», я думаю, он будет основным форвардом. Сейчас в стартовом составе играет Окака и он забил только 1 гол, это кошмар. Такой опытный и классный футболист, как Смолов очень бы помог команде. Мне бы хотелось, чтобы этот трансфер состоялся».
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ай не схади с ума.. энтат смолав и двух штук не забьец у вас.. такова лодыря ышо поискать надыть.. скорее он на штой-та другое забьеть.. А-ха-ха-ха! )))
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