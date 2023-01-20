Огют: «Смолов точно помог бы «Истанбул Башакшехир», он очень опытный и классный футболист»

Турецкий журналист Ахмет Огют в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о возможном переходе Фёдора Смолова из московского «Динамо» в «Истанбул Башакшехир».

Вы слышали что-нибудь об интересе к Смолову со стороны «Истанбул Башакшехир»?

«В Турции писали об этом, ссылаясь на российскую прессу. До четверга я ничего не слышал о том, что такое возможно. Я знаю этого футболиста, он один из лучших российских нападающих. Несколько лет назад писали, что он может оказаться в «Галатасарае».

«Истанбул Башакшехир» ищет нападающего?

«Да, команда ищет форварда. Никто из игроков «Истанбул Башакшехир» не забил больше четырёх голов – это очень мало. Думаю, что с этим связаны слухи о Смолове. Может быть, кто-то его предлагал или он оказался в списке. Я уверен, что до конца трансферного окна «Истанбул Башакшехир» купит форварда или возьмет его в аренду, команда очень мало забивает».

В теории у Смолова может получиться в «Истанбул Башакшехир»?

«Если допустить, что Смолов окажется в «Истанбул Башакшехир», я думаю, он будет основным форвардом. Сейчас в стартовом составе играет Окака и он забил только 1 гол, это кошмар. Такой опытный и классный футболист, как Смолов очень бы помог команде. Мне бы хотелось, чтобы этот трансфер состоялся».