Петржела: «Сейчас у «Зенита» отличная академия, но ребятам просто не дают шанса»

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела поделился своим мнением об академии петербургского клуба, а также затронул тему трансферной политики руководства «сине-бело-голубых».

«Сейчас у «Зенита» отличная академия. Но ребятам просто не дают шанса. Снова купили игроков из Бразилии. Конечно, тренеру Семаку так легче работать — ему купят любого игрока. Да, он будет качественный. Но и воспитанник академии будет качественный, если попадет в первую команду. Но молодых никто не хочет туда брать. Мне это очень не нравится», — передает слова Властимила «РБ Спорт».

Напомним, что ранее стало известно о подписании «Зенитом» бразильцев Роберта Ренана и Ду Кейроса.