Петербургский «Зенит» и «Коринтианс» из Сан-Паулу наконец официально подтвердили обмен игроками. Об этом рапортует пресс-служба «сине-бело-голубых».
Так, форвард Юри Алберто переходит в «Коринтианс» уже в текущее зимнее трансферное окно; клуб при этом получит 50% от цены при следующем трансфере игрока.
Этой зимой к петербуржцам присоединится 19-летний центральный защитник Роберт Ренан. Он подписал с лидером РПЛ контракт на ближайшие пять сезонов.
А летом 2023 года «Зенит» пополнит второй игрок в рамках обмена – это разноплановый 22-летний центральный полузащитник Ду Кейрос. Его контракт тоже рассчитан на пять сезонов.
Ранее мы сообщали, что голкипер Иван Куарезма «Зенит» досрочно покинет и вернётся в Бразилию. А центрдеф Густаво Мантуан останется в Санкт-Петербурге до конца арендного соглашения, то есть – до лета 2023 года.
Напомним, что в текущем сезоне РПЛ, который пока ушёл в зимнюю спячку, «Зенит» лидирует с шестиочковым отрывом от второго места.
Но у меня особое мнение.
Зенит играл без козырей .
1. Особенно учитывая , что ни Ренан , ни Ду Кейрос Зениту были не нужны .
1.1. Ренан
1.1.1. только 19 лет . А в Зените молодые леги ( впрочем как и свои ) значимо не растут . Последним значимо выросшим был Шкртел .
1.1.2. это уже 4-ый ( или 5-ый ) ЦЗ в текущем составе Зенита . При этом его ОЦ =€ 2 млн всего .Меньше только у Алипа и Адамова . И даже после ухода в аренду одного-двух ( или даже трех ) ЦЗ , Семак не тот тренер , который будет давать шансы молодому и малознакомому ЦЗ .
Не зря Зенит во всю ищет еще одного ЦЗ и сделал ПОАКу предложение по Сверриру Ингасону ,перебивающее конкурентов.
1.2. Ду Кейрос – более опытный и статусный футболист. Ему 23 года, а ОЦ= € 5 млн.
1.2.1. ОППЗ . У нас как минимум 2 ОППЗ (если не 3 ) , значительно сильнее .
4-ый только на скамейку .
1.2.2. Ему 23 г 07 янв. В Бразилии куда не плюнь попадешь в скаута . Его десятки раз видели десятки (если не сотня ) скаутов ,работающие на европейские клубы . Почему он еще в Бразилии ?
2. И еще раз повторю : " Особенно учитывая , что ни Ренан , ни Ду Кейрос Зениту не нужны " .
Вместо необходимого нападающего Алберто , два вероятных скамеечника .
3. Теперь вводные для арифметической задачки .
3.1. Зенит по графику контракта должен выплачивать за Алберто Интернасьоналу 25 млн € 4 выплатили первым траншем .
3.2. У Зенита на Алберто,чья ОЦ= 16 .0 , только 50% прав .
3.3. Ренан ,чья ОЦ=2.0 , только 50% у Зенита
3.4. «Зениту» будет принадлежать 90% прав на Ду Кейроса,чья ОЦ=5.0.
3.5 . И право выкупа на очень молодого , 16 лет , и пока не имеющего даже ОЦ Педро ,правда проведшего 4 игры за Сборную Ю17 и даже забившего 1 гол .
4 .Простейшая арифметика . 0.5 * 16.0 + 0.5 * 2.0 + 0.9 * 5.0 = 13.5 , за которые Зенит заплатит 25,0
ВЫВОД . Проект "Юри Алберто" для «Зенита» оказался неудачным.
Отбить потраченные деньги получится только при фантастическом прогрессе двух новичков, которые будут играть за Зенит .
Сказочный прогресс Алберто так же поможет частично компенсировать финансовые потери , но не игровые , т.к. он будет играть за другую команду .
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