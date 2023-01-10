Петербургский «Зенит» и «Коринтианс» из Сан-Паулу наконец официально подтвердили обмен игроками. Об этом рапортует пресс-служба «сине-бело-голубых».

Так, форвард Юри Алберто переходит в «Коринтианс» уже в текущее зимнее трансферное окно; клуб при этом получит 50% от цены при следующем трансфере игрока.

Этой зимой к петербуржцам присоединится 19-летний центральный защитник Роберт Ренан. Он подписал с лидером РПЛ контракт на ближайшие пять сезонов.

А летом 2023 года «Зенит» пополнит второй игрок в рамках обмена – это разноплановый 22-летний центральный полузащитник Ду Кейрос. Его контракт тоже рассчитан на пять сезонов.

Ранее мы сообщали, что голкипер Иван Куарезма «Зенит» досрочно покинет и вернётся в Бразилию. А центрдеф Густаво Мантуан останется в Санкт-Петербурге до конца арендного соглашения, то есть – до лета 2023 года.

Напомним, что в текущем сезоне РПЛ, который пока ушёл в зимнюю спячку, «Зенит» лидирует с шестиочковым отрывом от второго места.