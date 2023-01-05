В «Торпедо» прокомментировали отсутствие ле Таллека в списке на зимний сбор

В московском «Торпедо» прокомментировали отсутствие Дамьена ле Таллека и ряда других футболистов в списке на первый зимний сбор. Вчера «автозаводцы» объявили, кто из команды на него отправится.

«Пока ничего не могу сказать, кроме того списка футболистов, которые поедут на сбор. Это решение тренерского штаба. Если будут трансферы, мы их сразу же опубликуем на официальных ресурсах», - рассказал «Спорт-Экспрессу» член совета директоров «Торпедо» Андрей Ходорковский.

Помимо ле Таллека, на сбор не поедут Мухаммад Султонов, Артем Симонян, Марк Коста, Богдан Рейхмен и Андрей Евдокимов.

Напомним, первый сбор аутсайдер РПЛ проведёт в Тамбове с 6 по 10 января. Сейчас москвичи занимают 16-е место турнирной таблицы, набрав за 17 туров чемпионата России всего шесть очков. Возглавляет команду Андрей Талалаев.