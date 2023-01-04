«Торпедо» огласило список игроков, которые поедут на первый зимний сбор

Пресс-служба главного аутсайдера текущего сезона РПЛ московского «Торпедо» огласила список игроков, которые отправятся на первый межсезонный сбор клуба в Тамбове.
Вратари: Егор Бабурин, Александр Довбня, Андрей Бондарь, Виталий Ботнарь.
Защитники: Боян Роганович, Артём Самсонов, Егор Прошкин, Стефан Шапич, Юрий Журавлёв, Олег Кожемякин, Равиль Нетфуллин, Евгений Шляков, Илья Кутепов, Иван Мишуков, Артём Евшинцев.
Полузащитники: Хожимат Эркинов, Марио Чурич, Александр Орехов, Михаил Каймаков, Давид Караев, Александр Рязанцев, Иван Енин, Игорь Савич, Максим Данилин.
Нападающие: Игорь Лебеденко, Максим Турищев, Денис Лаптев, Даниил Анциперов.
Напомним, «Торпедо» занимает последнее место в текущем сезоне в РПЛ с шестью набранными очками. Тренирует команду Андрей Талалаев.
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