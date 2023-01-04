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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Торпедо» огласило список игроков, которые поедут на первый зимний сбор

04 Января 2023 • 20:33 Комментировать
Краснодар
...
Торпедо Москва
04.03 19:00

Пресс-служба главного аутсайдера текущего сезона РПЛ московского «Торпедо» огласила список игроков, которые отправятся на первый межсезонный сбор клуба в Тамбове.

Вратари: Егор Бабурин, Александр Довбня, Андрей Бондарь, Виталий Ботнарь.

Защитники: Боян Роганович, Артём Самсонов, Егор Прошкин, Стефан Шапич, Юрий Журавлёв, Олег Кожемякин, Равиль Нетфуллин, Евгений Шляков, Илья Кутепов, Иван Мишуков, Артём Евшинцев.

Полузащитники: Хожимат Эркинов, Марио Чурич, Александр Орехов, Михаил Каймаков, Давид Караев, Александр Рязанцев, Иван Енин, Игорь Савич, Максим Данилин.

Нападающие: Игорь Лебеденко, Максим Турищев, Денис Лаптев, Даниил Анциперов.

Напомним, «Торпедо» занимает последнее место в текущем сезоне в РПЛ с шестью набранными очками. Тренирует команду Андрей Талалаев.

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