Булыкин прокомментировал уход Едвая из «Локомотива»

Бывший футболист столичного «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался об уходе Тина Едвая из состава «железнодорожников».

«Это небольшая потеря для «Локомотива». Едвай не так уж и пригодился клубу. У него были и критические ошибки. «Локомотиву» нужно заново строить оборону, так как очень много пропустили в первой части сезона», — приводит слова экс-форварда российской сборной издание «Спорт-Экспресс». По мнению Булыкина, пришло время строить новую оборону «Локомотива», что невозможно делать через хорватского игрока.

Едвай на правах аренды присоединился к «Аль-Айну» из ОАЭ после 14 игр в футболке «железнодорожников» в нынешнем сезоне.