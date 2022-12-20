«Аль-Айн» арендовал защитника «Локомотива» Едвая

«Аль-Айн» из ОАЭ взял в аренду защитника московского «Локомотива» Тина Едвая, об этом сообщает официальный сайт «железнодорожников». Соглашение между сторонами рассчитано до 30 июня 2023 года с правом выкупа.

«Желаем нашему футболисту хорошего выступления в новой команде и обойтись без травм», — написано в сообщении клуба.

27-летний хорват выступал за «Локомотив» с лета 2021 года. В текущем сезоне защитник принял участие в 16 матчах с учетом всех турниров и получил три желтые карточки. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Едвая составляет два с половиной миллиона евро.