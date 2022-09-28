​Салихова отреагировала на приговор Ларину

Экс-директор академии «Чертаново» Николай Ларин получил три года колонии. На вынесенный приговор отреагировала Зарема Салихова – супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

«Это трагедия одного футбольного человека, который эффективно работал», - с таких слов начала Салихова свой комментарий.

Супруга Федуна отметила, что в российском футболе никто не поднимал вопросы затрат академий клубов на воспитанников и выделяемых средств государственными школами.

«Ларину сил и дожить до момента, когда его воспитанники услышат гимн России на поле в международных соревнованиях», - высказалась Салихова, чьи слова приводит на своих страницах «Спорт-Экспресс».

Отметим, что Леонид Федун в августе вышел из управления «Спартаком». Свои акции клуба он продал компании «Лукойл».