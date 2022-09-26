​Депутат Терюшков высказался на тему возможной приостановки чемпионата России

Депутат Дмитрий Свищев допустил возможность приостановки футбольного сезона в России. Депутат Роман Терюшков, который входит в наблюдательный совет «Химок», тоже высказался на эту тему. По словам Терюшкова, ему сложно дать ответ на вопрос о возможной приостановке сезона, поскольку такое решение могут принять только компетентные футбольные органы.

«Я таких разговоров и слухов точно не видел и не слышал. Наверное, на данном этапе такого утверждения нигде в футбольной среде нет. Никакого экстренного заседания между клубами не было, чтобы обсуждать такую тему», - высказался Терюшков, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

В чемпионате России была пройдена уже треть турнирной дистанции – десять туров. На вершине таблицы располагается питерский «Зенит», который становился чемпионом страны в каждом из четырёх последних сезонов. Второе место занимает «Ростов», а тройку замыкает столичный ЦСКА.