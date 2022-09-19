«Сочи» официально объявил о переходе в свои ряды черногорского нападающего Луки Джорджевича. Клуб Российской премьер-лиги подписал 28-летнего футболиста, который в последние месяцы пребывал в статусе свободного агента.

В России Лука Джорджевич уже выступал за «Зенит», «Арсенал» и «Локомотив». За «Сочи» черногорец будет играть под 11-м номером, о чём сообщает пресс-служба клуба.

Ранее сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» стали известны детали контракта Луки Джорджевича. По нашим данным, черногорец подписал трудовое соглашение по схеме «1+1».

Добавим, что «Сочи» на текущий момент занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.