В ближайшие часы «Сочи» должен объявить о подписании контракта с 28-летним форвардом Лукой Джорджевичем, который уже выступал в России за «Зенит», «Арсенал» и «Локомотив».

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», Джорджевич уже подписал контракт по формуле «1+1». По завершении текущего сезона опция продления активируется при соблюдении определённых условий, в том это зависит от количества сыгранных футболистом минут.

По нашим данным, у Луки Джорджевича ранее было предложение из «Оренбурга», но черногорец отказался.

После десяти туров «Сочи» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.