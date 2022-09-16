Экс-капитан «Ростова» Осинов: Эшуорт отказался сдать игру «Рубину»

Англичанин Пол Эшуорт может стать спортивным директором «Спартака». 17 назад он работал в «Ростове» и отметился принципиальностью. По словам экс-капитана южан Михаила Осинова, функционер отказался сдать игру «Рубину».

- Он обратился к нам, рассказал о ситуации, все игроки, включая меня как капитана, ответили, что сдавать игру не будут. В итоге сыграли 1:1, если не ошибаюсь, - заявил Осинов «РИА Новости».

Хотя Эшуорт всего в двух матчах был исполняющим обязанности наставника, Осинов доволен тем отрезком сотрудничества с британцем. Бывший капитан «Ростова» отметил европейский подход специалиста и его принципиальность.

Напомним, что ранее в Казахстане нелицеприятно отозвались о работе Эшуорта в «Астане».