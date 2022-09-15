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​Уткин высказался о запрете «Локомотива» написать Педриньо своё имя на футболке

 
15 Сентября 2022 • 18:50 Комментировать (1)

Василий Уткин дал комментарий по поводу ситуации Педриньо. «Локомотив» не разрешил бразильскому футболисту написать своё имя на футболке из-за ассоциации с геем. Как следствие, на футболке игрока написано Педро Габриэл.

«Общее мнение заключается в том, что это чистой воды позор, какой-то треш. Мало ли было Педриньо и Педро. Вспоминается, как за «Шахтёр» играл парень по фамилии Гай. Безобидное слово. А когда он играл в Лиге чемпионов, на футболе было написано ровно то, как это слышится. Получилось, что игрок играл год в Лиге чемпионов с надписью «гей» на футболке. Это никого в Европе не смутило, но смутило в Донецке. Потом транслитерацию изменили.

В общем, «Локомотив» был массово осуждён», - высказался Уткин в программе «Футбольный клуб» на своём канале в YouTube.


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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Василий Уткин Педриньо Педро Габриэль
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Комментарии (1)
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NOBODY
15 Сентября 2022 в 19:02
«Локомотив» не разрешил бразильскому футболисту написать своё имя на футболке из-за ассоциации с геем.
ну написали бы тогда " НЕ Педриньо" на футболке, и все уже понятно, что чел нормальный )))
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