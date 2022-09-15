​Уткин высказался о запрете «Локомотива» написать Педриньо своё имя на футболке

Василий Уткин дал комментарий по поводу ситуации Педриньо. «Локомотив» не разрешил бразильскому футболисту написать своё имя на футболке из-за ассоциации с геем. Как следствие, на футболке игрока написано Педро Габриэл.

«Общее мнение заключается в том, что это чистой воды позор, какой-то треш. Мало ли было Педриньо и Педро. Вспоминается, как за «Шахтёр» играл парень по фамилии Гай. Безобидное слово. А когда он играл в Лиге чемпионов, на футболе было написано ровно то, как это слышится. Получилось, что игрок играл год в Лиге чемпионов с надписью «гей» на футболке. Это никого в Европе не смутило, но смутило в Донецке. Потом транслитерацию изменили.

В общем, «Локомотив» был массово осуждён», - высказался Уткин в программе «Футбольный клуб» на своём канале в YouTube.