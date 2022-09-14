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Вингер «Локомотива»: «Хотел, чтобы на футболке написали «Педриньо», но руководство сказало, что это звучит как гей»

 
14 Сентября 2022 • 18:15 Комментировать

Не так давно «Локомотив» подписал вингера Педриньо. Впрочем, московский клуб везде указывает игрока как Педро Габриэля. После кубкового матча против «Краснодара» комментарий на этот счёт дал сам 22-летний футболист.

«Как меня правильно называть? Педриньо. Почему в России меня так не называют? Я хотел, чтобы на футболке было написано «Педриньо», но руководство «Локомотива» сказало, что это не очень красиво, поэтому Педро Габриэль.

Как они объяснили это? Они сказали, что звучит как гей», - высказался Педриньо через переводчика в беседе с журналистом «Спорт-Экспресса».

Ранее Педриньо принадлежал клубу «Ред Булл Брагантино».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Педриньо Педро Габриэль
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