Вингер «Локомотива»: «Хотел, чтобы на футболке написали «Педриньо», но руководство сказало, что это звучит как гей»

Не так давно «Локомотив» подписал вингера Педриньо. Впрочем, московский клуб везде указывает игрока как Педро Габриэля. После кубкового матча против «Краснодара» комментарий на этот счёт дал сам 22-летний футболист.

«Как меня правильно называть? Педриньо. Почему в России меня так не называют? Я хотел, чтобы на футболке было написано «Педриньо», но руководство «Локомотива» сказало, что это не очень красиво, поэтому Педро Габриэль.

Как они объяснили это? Они сказали, что звучит как гей», - высказался Педриньо через переводчика в беседе с журналистом «Спорт-Экспресса».

Ранее Педриньо принадлежал клубу «Ред Булл Брагантино».