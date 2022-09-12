​Кордоба – самый подешевевший футболист из РПЛ

В понедельник специалисты авторитетного портала transfermarkt обнародовали новые трансферные стоимости для некоторых футболистов, выступающих в Премьер-лиге России. Самым подорожавшим игроком стал полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян – его оценочная стоимость выросла на 3 миллиона евро.

Самым подешевевшим игроком по итогам последнего обновления тоже стал игрок «Краснодара» - форвард Джон Кордоба. Его оценочная стоимость снизилась на 2 миллиона евро и теперь составляет 13 миллионов.

Вторым самым подешевевшим игроком РПЛ стал форвард Гамид Агаларов из «Ахмата», чья оценочная стоимость теперь составляет 5 миллионов евро, а не 6, как было раньше. Агаларов, напомним, стал лучшим бомбардиром РПЛ в прошлом сезоне в составе «Уфы».