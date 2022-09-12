​Сперцян – самый подорожавший игрок в РПЛ

Специалисты авторитетного портала transfermarkt пересмотрели трансферную стоимость некоторых игроков Премьер-лиги России. Самым подорожавшим футболистом оказался представитель «Краснодара» Эдуард Сперцян. После переоценки рыночная цена атакующего хавбека «быков» составляет 9 миллионов евро. Ранее Сперцяна оценивали в 6 миллионов евро.

В тройку самых подорожавших игроков РПЛ также вошли Хорхе Карраскаль из ЦСКА и Николас Маричаль из «Динамо». Если Сперцян подорожал на 3 миллиона евро, то Карраскаль и Маричаль – на 2. Теперь их оценочная стоимость составляет соответственно 9 и 3 миллиона евро.