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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Осинькин высказался по поводу слухов об интересе из «Локомотива»

 
05 Сентября 2022 • 16:26 Комментировать

Рулевой «Крыльев Советов» Игорь Осинькин отреагировал на информацию о том, что он находится среди тренеров, которых в настоящий момент рассматривает «Локомотив».

«Ко мне из «Локомотива» никто не обращался», - высказался Осинькин, чьи слова приводит на своих страницах «Чемпионат». «Работаю в «Крыльях», где меня всё устраивает», - добавил тренер.

Осинькин добавил, что не хочет отвечать на вопросы о возможном приглашении в «Локомотив», назвав их провокационным.

«Локомотив» на текущий момент занимает только девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги России. Из-за плохих результатов клуб уволил одного из тренеров – Марвина Комппера.

Ближайший матч чемпионата России «Локомотив» проведёт 11 сентября – против «Факела».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Крылья Советов Игорь Осинькин
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