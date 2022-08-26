В главных слухах недели вы узнаете, почему Леонид Федун продал «Спартак», кто на самом деле был инициатором конфликта внутри «ПСЖ», и по какой причине Криштиану Роналду хотят выгнать из «Манчестер Юнайтед». Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Причина продажи Федуном «Спартака»

В начале недели случилось то, о чём некоторые фанаты «Спартака» давно мечтали. Леонид Федун вышел из управления клубом, продав свои акции компании «Лукойл». Поговаривают, что теперь Федун вместе со своей возлюбленной Заремой Салиховой планирует осесть в Монако, где он сможет кататься на яхте за 100 миллионов долларов.

По слухам, именно Зарема Салихова стала инициатором продажи «Спартака». Вторая половинка Леонида Федуна якобы очень недовольна ситуацией, в которой оказался российский футбол. По мнению Салиховой, дальше дела будут только ухудшаться, поэтому продолжать вкладывать деньги в «Спартак» не имеет смысла. Зарема донесла свою позицию до Федуна, и тот окончательно решил уходить.

Юран может возглавить «Локомотив»

«Химки» неплохо начали сезон, но Сергей Юран неожиданно ушёл в отставку с должности главного тренера команды. Недавно специалист говорил о том, что у его есть варианты. По слухам, Юран входит в список тренеров, к которым присматривается «Локомотив». Пока что московский клуб не собирается менять Йозефа Циннбауэра, но если результаты будут и дальше плохими, то боссы «железнодорожников» могут решиться на увольнение немца. В таком случае «Локо» может обратиться уже к отечественному специалисту, и Сергей Юран будет одним из кандидатов. В московском клубе поспешили опровергнуть слухи о Юране, но это было ожидаемо. Любой клуб так отреагировал бы в подобной ситуации, даже если какие-то контакты уже были.

Неймар завидует Мбаппе

В последнюю неделю в прессе активно обсуждался конфликт в «ПСЖ». Поговаривали, что Килиан Мбаппе буквально «включил звезду» и выступил против Неймара и даже Лионеля Месси. Впрочем, на днях в СМИ просочилась другая информация. Сообщалось, что инициатором конфликта стал вовсе не Килиан Мбаппе, а Неймар. Бразилец якобы завидует французу, поскольку именно последнего боссы «ПСЖ» определили как ключевую фигуру проекта. Речь не только о невероятном контракте, но и об иерархии в команде. А назначение Мбаппе главным пенальтистом, несмотря на плохой удар в матче с «Монпелье», якобы стало для Неймара последней каплей.

Куда перейдёт Роналду

Закрытие летнего трансферного окна в Европе не за горами, а потому слухов о будущем Криштиану Роналду становится всё больше. Накануне в прессе появилась информация о том, что звёздный форвард с высокой долей вероятности вернётся в «Спортинг». Якобы лиссабонский клуб уже начал готовиться к презентации Роналду. Впрочем, после этого португальского футболиста связывали и с другими клубами – как с грандами в виде «Милана», так и с неожиданными вариантами в виде «Рейнджерса». Где же окажется Роналду, или же он предпочтёт остаться в «Манчестер Юнайтед»? Последние дни лета обещают получиться горячими.

Роналду хотят выгнать

Между тем, слухи говорят о желании Эрика тен Хага избавиться от Криштиану Роналду до закрытия летнего трансферного окна. Если раньше голландский специалист рассчитывал на португальца в своём проекте, то теперь он понял, что Роналду негативно влияет на команду. Если верить появившейся в СМИ информации, тен Хаг серьёзно разозлился на Роналду, когда тот пообещал раскрыть всю правду о своём положении в «Манчестер Юнайтед».

Слухи собирал Александр Тихий.