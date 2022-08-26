Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Причина продажи Федуном «Спартака», Неймар завидует Мбаппе, а Роналду хотят выгнать – в главных слухах недели рубрика

 
26 Августа 2022 • 16:14 Комментировать (2)

В главных слухах недели вы узнаете, почему Леонид Федун продал «Спартак», кто на самом деле был инициатором конфликта внутри «ПСЖ», и по какой причине Криштиану Роналду хотят выгнать из «Манчестер Юнайтед». Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Причина продажи Федуном «Спартака»

В начале недели случилось то, о чём некоторые фанаты «Спартака» давно мечтали. Леонид Федун вышел из управления клубом, продав свои акции компании «Лукойл». Поговаривают, что теперь Федун вместе со своей возлюбленной Заремой Салиховой планирует осесть в Монако, где он сможет кататься на яхте за 100 миллионов долларов.  

По слухам, именно Зарема Салихова стала инициатором продажи «Спартака». Вторая половинка Леонида Федуна якобы очень недовольна ситуацией, в которой оказался российский футбол. По мнению Салиховой, дальше дела будут только ухудшаться, поэтому продолжать вкладывать деньги в «Спартак» не имеет смысла. Зарема донесла свою позицию до Федуна, и тот окончательно решил уходить.

 

Юран может возглавить «Локомотив»

«Химки» неплохо начали сезон, но Сергей Юран неожиданно ушёл в отставку с должности главного тренера команды. Недавно специалист говорил о том, что у его есть варианты. По слухам, Юран входит в список тренеров, к которым присматривается «Локомотив». Пока что московский клуб не собирается менять Йозефа Циннбауэра, но если результаты будут и дальше плохими, то боссы «железнодорожников» могут решиться на увольнение немца. В таком случае «Локо» может обратиться уже к отечественному специалисту, и Сергей Юран будет одним из кандидатов. В московском клубе поспешили опровергнуть слухи о Юране, но это было ожидаемо. Любой клуб так отреагировал бы в подобной ситуации, даже если какие-то контакты уже были.

 

Неймар завидует Мбаппе

В последнюю неделю в прессе активно обсуждался конфликт в «ПСЖ». Поговаривали, что Килиан Мбаппе буквально «включил звезду» и выступил против Неймара и даже Лионеля Месси. Впрочем, на днях в СМИ просочилась другая информация. Сообщалось, что инициатором конфликта стал вовсе не Килиан Мбаппе, а Неймар. Бразилец якобы завидует французу, поскольку именно последнего боссы «ПСЖ» определили как ключевую фигуру проекта. Речь не только о невероятном контракте, но и об иерархии в команде. А назначение Мбаппе главным пенальтистом, несмотря на плохой удар в матче с «Монпелье», якобы стало для Неймара последней каплей.

 

Куда перейдёт Роналду

Закрытие летнего трансферного окна в Европе не за горами, а потому слухов о будущем Криштиану Роналду становится всё больше. Накануне в прессе появилась информация о том, что звёздный форвард с высокой долей вероятности вернётся в «Спортинг». Якобы лиссабонский клуб уже начал готовиться к презентации Роналду. Впрочем, после этого португальского футболиста связывали и с другими клубами – как с грандами в виде «Милана», так и с неожиданными вариантами в виде «Рейнджерса». Где же окажется Роналду, или же он предпочтёт остаться в «Манчестер Юнайтед»? Последние дни лета обещают получиться горячими.

 

Роналду хотят выгнать

Между тем, слухи говорят о желании Эрика тен Хага избавиться от Криштиану Роналду до закрытия летнего трансферного окна. Если раньше голландский специалист рассчитывал на португальца в своём проекте, то теперь он понял, что Роналду негативно влияет на команду. Если верить появившейся в СМИ информации, тен Хаг серьёзно разозлился на Роналду, когда тот пообещал раскрыть всю правду о своём положении в «Манчестер Юнайтед».

Слухи собирал Александр Тихий.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Милан Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед ПСЖ Спортинг Лиссабон Сергей Юран Глазго Рейнджерс Неймар Леонид Федун Лукойл Йозеф Циннбауэр Килиан Мбаппе Главные слухи недели Эрик тен Хаг Рейнджерс Зарема Салихова
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
ARTUR
26 Августа 2022 в 16:51
Эти дельцы от футбола даже не скрывают что бизнес футбольный накрылся медным тазиком и они тут же свинтили , причем не только из футбола но и из страны еще раз доказав что держали клуб не для его процветания и процветания футбола в своей стране , вот еще один пример для додиков которые до сих пор считают что футбол это для спорта и трофеев )) по поводу Неймара ,я его не уважаю , имея какие то более менее данные он котируется ниже убогого Роналду , сам виноват , слишком ленив , очень понтерез , а Мбапа пробил себе контракт в который включена опция что пенальти будет бить именно он , на что в последствии было указано как Неймару так и Голтье , и конфликт был исчерпан , как бы... Голтье оказался под прекрстным огнем , губастый из ряда вон плохо бьет пенки , но будет бить )) даст Бог именно на этом они и спалятся .
Alex1972
26 Августа 2022 в 16:28
Да, явно ТХ не читает ЕФ... Здесь бы ему давно прочистили трубы... А-ха-ха-ха...
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
26.08  20:00 Сочи ... Химки
27.08  15:00 Пари НН ... Динамо Москва
27.08  17:30 Факел ... Спартак Москва
Все матчи
Новости
Сегодня, 26 Августа
17:21 · Россия. Премьер-лига
​Появился новый инсайд о зарплате Захаряна в «Челси»
17:14 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» интересуется бывшим игроком «Боруссии»
16:55 · Россия. Премьер-лига
​Кейта Бальде стал ещё ближе к «Спартаку»
16:48 · Россия. Премьер-лига
​Захарян отправился на матч «Динамо» официально
16:41 · Россия. Премьер-лига
​Черчесов не считает, что Захаряну нужно обязательно переходить в «Челси»
16:34 · Россия. Премьер-лига
Кирьяков — о Захаряне в «Челси»: «Такими моментами нужно пользоваться, и ему нужно однозначно уезжать»
16:26 · Россия. Премьер-лига
​В РФС рассказали о зарплатах судей
15:32 · Россия. Премьер-лига
«Севилья» готова продать Гуделя в «Динамо»
15:29 · Россия. Премьер-лига
​Карпин прокомментировал возможный трансфер Захаряна в «Челси»
15:23 · Россия. Премьер-лига
​Аршавин хочет, чтобы матчи легенд «Зенита» и «Спартака» больше не проводились
15:20 · Россия. Премьер-лига
Семак ответил Денисову на критику
15:06 · Россия. Премьер-лига
​Абрамович не повлиял на возможный трансфер Захаряна в «Челси»
14:54 · Россия. Премьер-лига
​«Мы не должны хлопать дверью»: Алаева пугает возможная тотальная изоляция России в случае принятия команд из Крыма 2
14:49 · Россия. Премьер-лига
Билялетдинов считает, что для игры в АПЛ Захаряну надо подкачаться 1
14:34 · Россия. Первая лига
«Селтик» объявил о переходе Хакшабановича официально
Все новости
Рекомендуем