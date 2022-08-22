​Федун может получить самую большую яхту в мире за 100 млн долларов

Леонид Федун покинул «Спартак», продав акции клуба компании «Лукойл». Теперь, судя по всему, Федун планирует наслаждаться жизнью. На такие мысли наводит информация, которой поделился «Матч ТВ». По данным источника, в следующем году теперь уже экс-владелец «Спартака» может получить яхту длиной в 67 метров, которая станет самой большой в мире.

Производство этой яхты стартовало осенью 2020 года, проектом руководит компания Arcon Yachts из Монако.

Стоимость яхты, которую может получить Федун, составляет примерно 100 миллионов долларов. Судно сможет похвастаться высоким уровнем роскоши.