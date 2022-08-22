​Федун и Салихова планируют переезд в Монако

В понедельник было официально объявлено о том, что Леонид Федун ушёл из управления «Спартаком». Все акции московского клуба выкупила компания «Лукойл», имеющая амбициозные планы.

По данным телеграм-канала «Первоспортивный», Леонид Федун вместе со своей супругой Заремой Салиховой планирует переезд из России в Монако.

Отметим, что после шести сыгранных туров чемпионата России «Спартак» располагается на второй позиции в турнирной таблице. От лидирующего «Зенита», становившегося чемпионом страны в каждом из четырёх последних сезонов, «красно-белые» отстают на один зачётный балл.