В «Лукойле» раскрыли планы на «Спартак»

Компания «Лукойл» выкупила 100% акций «Спартака». В официальном заявлении компания раскрывает некоторые планы на клуб. В планах находится реализация инициатив, которые позволят усовершенствовать систему управления клубом. Механизм принятия решений планируется сделать более прозрачным и коллегиальным. Для этого будут приглашены профессионалы из области спорта.

«Лукойл» собирается развивать инфраструктуру «Спартака». Академию планируется перевести в Тушино. Здесь же будет построен универсальный спортзал и гостиница для спортсменов и фанатов.

В завершении заявления компания «Лукойл» поблагодарила Леонида Федуна за его вклад в развитие «Спартака».