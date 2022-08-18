​Депутат Миронов попросил генпрокурора РФ проверить высказывания президента РПЛ о Крыме

Депутат Госдумы Сергей Миронов обратил внимание на высказывания президента Российской премьер-лиги Александра Алаева. После своего избрания на должность на неделе Алаев заявил, что интеграция крымского футбола в российский должна проходить при поддержке диалога с УЕФА и ФИФА.

«То есть Конституция этому чинушу не указ? Написал генпрокурору, пусть проверит», - говорится в сообщении Миронова в социальных сетях.

Отметим, что УЕФА и ФИФА не признают Крым частью России. По этой причине интеграция крымского футбола в российский может стать поводом для исключения России из УЕФА и ФИФА. В таком случае клубы РПЛ не смогут осуществлять международные трансферы и проводить международные матчи – даже товарищеские.