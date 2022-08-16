​Алаев: «Крымский футбол будет интегрироваться в российский»

Александр Алаев, который во вторник был избран президентом Российской премьер-лиги, высказался по поводу крымского футбола.

«Уверен, что в ближайшее время крымский футбол будет интегрироваться в российский. Но важно не сжигать мосты. Нужно сохранять диалог с УЕФА и ФИФА, не ставить ультиматумы», - слова Алаева приводит телеграм-канал «Первый спорт».

Также Алаев отметил, что за восемь прошедших лет УЕФА и ФИФА не сделали для крымского футбола ничего из того, что они обещали.

Стоит сказать, что российский футбол столкнулся с санкциями со стороны УЕФА и ФИФА. Из-за этого клубы и сборная в ближайшее время не будут участвовать в турнирах, которые проводят эти организации.