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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Алаев: «Крымский футбол будет интегрироваться в российский»

 
16 Августа 2022 • 14:21 Комментировать

Александр Алаев, который во вторник был избран президентом Российской премьер-лиги, высказался по поводу крымского футбола.

«Уверен, что в ближайшее время крымский футбол будет интегрироваться в российский. Но важно не сжигать мосты. Нужно сохранять диалог с УЕФА и ФИФА, не ставить ультиматумы», - слова Алаева приводит телеграм-канал «Первый спорт».

Также Алаев отметил, что за восемь прошедших лет УЕФА и ФИФА не сделали для крымского футбола ничего из того, что они обещали.

Стоит сказать, что российский футбол столкнулся с санкциями со стороны УЕФА и ФИФА. Из-за этого клубы и сборная в ближайшее время не будут участвовать в турнирах, которые проводят эти организации.

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