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​Иванов подтвердил, что «Урал» был готов платить Оздоеву больше

12 Августа 2022 • 14:45 Комментировать

Магомед Оздоев в летнее трансферное окно перебрался в «Фатих Карагюмрюк». Согласно информации комментатора Константина Генича, в Турции зарплата Оздоева измеряется 600 тысячами евро в год. При этом «Урал» был готов платить полузащитнику больше. Это подтвердил Григорий Иванов, занимающий должность президента клуба из Екатеринбурга.

«Точные цифры не назову, но у нас его зарплата была бы больше. Я его не осуждаю, он выбрал поиграть за рубежом. Попробовать себя за рубежом – какие могут быть тут вопросы?» - высказался Иванов, чьи слова приводит «Спорт День за Днём».

На текущий момент «Урал» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России. «Шмели» проиграли все четыре прошедших матча.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Григорий Иванов Магомед Оздоев
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