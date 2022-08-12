​Иванов подтвердил, что «Урал» был готов платить Оздоеву больше

Магомед Оздоев в летнее трансферное окно перебрался в «Фатих Карагюмрюк». Согласно информации комментатора Константина Генича, в Турции зарплата Оздоева измеряется 600 тысячами евро в год. При этом «Урал» был готов платить полузащитнику больше. Это подтвердил Григорий Иванов, занимающий должность президента клуба из Екатеринбурга.

«Точные цифры не назову, но у нас его зарплата была бы больше. Я его не осуждаю, он выбрал поиграть за рубежом. Попробовать себя за рубежом – какие могут быть тут вопросы?» - высказался Иванов, чьи слова приводит «Спорт День за Днём».

На текущий момент «Урал» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России. «Шмели» проиграли все четыре прошедших матча.