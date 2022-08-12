​Генич раскрыл зарплату Оздоева в Турции

Полузащитник Магомед Оздоев после ухода из «Зенита» какой-то период времени провёл в статусе свободного агента. В конце концов, футболист выбрал турецкий «Фатих Карагюмрюк», хотя активный интерес к нему проявлял «Урал».

Президент «Урала» Григорий Иванов говорил, что Магомед Оздоев погнался за более привлекательными финансовыми условиями, но известный комментатор Константин Генич так не считает.

В эфире канала «Матч ТВ» Генич заявил, что в Турции Оздоев получил оклад в 600 тысяч евро в год. По словам комментатора, в «Урале» полузащитнику предлагали более высокую заработную плату.