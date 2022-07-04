​Юран отреагировал на обвинения в поборах с футболистов

Рулевой подмосковных «Химок» Сергей Юран оказался под ударом. Известный футбольный агент Дмитрий Селюк обвинил тренера в том, что он берёт с футболистов деньги за места в команде и в составе.

Юран отреагировал на обвинения со стороны Селюка, не став при этом что-то отвечать своему оппоненту.

«Селюк? Я его не знаю», - сказал Юран, чьи слова приводит на своих страницах «Спорт День за Днём».

В настоящий момент «Химки» готовятся к старту сезона 2022/2023. В первом туре чемпионата России команда Сергея Юрана будет играть против чемпиона последних лет в лице «Зенита».