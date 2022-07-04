​Селюк обвинил Юрана в том, что он берёт деньги с футболистов

Известный агент Дмитрий Селюк отметился очередным громким заявлением. На этот раз он обвинил возглавляющего «Химки» Сергея Юрана в том, что он берёт деньги с футболистов.

По словам Селюка, Юран приглашает в команду тех игроков, которые ему платят. Также тренер якобы продаёт места в составе.

«Пусть Юран опровергнет мои слова и пройдёт детектор лжи. Пусть РФС проведёт с ним такое мероприятие и задаст главный вопрос – брал ли он деньги у футболистов?» - высказался Селюк для Metaratings.

Селюк считает, что дело Сергея Юрана должно быть рассмотрено ФИФА и закончиться серьёзными санкциями в отношении тренера в виде дисквалификации как минимум на пять лет.

В настоящий момент Сергей Юран готовит «Химки» к старту сезона 2022/2023. В первом туре РПЛ «Химки» 15 июля сыграют против «Зенита».