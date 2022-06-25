​Овечкин забил и помог «Динамо» разгромить «Амкал»

В субботу вечером проходил матч между «Динамо» и «Амкалом», ставший частью настоящего шоу. «Бело-голубые» разгромили соперника со счётом 5:0. Всё началось с гола Александра Овечкина – хоккеист дебютировал в футболе и даже удостоился статуса капитана.

Остальные четыре гола «динамовцы» провели уже в концовке. Константин Тюкавин оформил дубль, а ещё по разу отличились Николай Комличенко и Ярослав Гладышев.

Стоит отметить, что «Динамо» проводило первый матч под руководством Славиши Йокановича. На должности главного тренера «бело-голубых» он сменил немецкого специалиста Сандро Шварца.