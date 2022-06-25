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​Овечкин забил и помог «Динамо» разгромить «Амкал»

25 Июня 2022 • 22:04 Комментировать

В субботу вечером проходил матч между «Динамо» и «Амкалом», ставший частью настоящего шоу. «Бело-голубые» разгромили соперника со счётом 5:0. Всё началось с гола Александра Овечкина – хоккеист дебютировал в футболе и даже удостоился статуса капитана.

Остальные четыре гола «динамовцы» провели уже в концовке. Константин Тюкавин оформил дубль, а ещё по разу отличились Николай Комличенко и Ярослав Гладышев.

Стоит отметить, что «Динамо» проводило первый матч под руководством Славиши Йокановича. На должности главного тренера «бело-голубых» он сменил немецкого специалиста Сандро Шварца.

Протокол игры  
Динамо Москва 5:0Амкал
(1:0) Александр Овечкин 11'   
(2:0) Тюкавин Константин82'   
(3:0) Комличенко Николай86'   
(4:0) Гладышев Ярослав87'   
(5:0) Тюкавин Константин90'   
Шунин Антон  46' (Шагиахметов Руслан (  58'   78'Лещук Игорь  46') Скопинцев Дмитрий  46' (Карапузов Владислав (  46') Сазонов Саба  46'Бальбуэна Фабиан  46' (Кутицкий Александр (  46'   62') Паршивлюк Сергей   30'  46' (Бегун Дмитрий (  46') Гагнидзе Лука  47' (Зазвонкин Иван (  47') Лесовой Даниил  47' (Гладышев Ярослав (  47') Захарян Арсен  47' (Сулаквелидзе Георгий (  47') Макаров Денис  47' (Тюкавин Константин (  47') Смолов Фёдор  47' (Комличенко Николай (  47') Будачев Иван
Запасные: Осокин ДенисФомин Даниил  58'
Маслов Фёдор IIБаранов ИванДражжук ОлегЛевшук Арсений IIАлёшин Андрей   33'Прокопьев Михаил II  34' (Карпов Антон (  34') Крапивников Михаил  48' (Спиряков Евгений (  48') Маврин ВасилийБлатов ВикторГасилин Алексей II   24'  81' (Карамянц Феликс (  81') Сапрыкин Иван
25 июня.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Александр Овечкин
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