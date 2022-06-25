​Овечкин забил и помог «Динамо» разгромить «Амкал»

В субботу вечером проходил матч между «Динамо» и «Амкалом», ставший частью настоящего шоу. «Бело-голубые» разгромили соперника со счётом 5:0. Всё началось с гола Александра Овечкина – хоккеист дебютировал в футболе и даже удостоился статуса капитана.
Остальные четыре гола «динамовцы» провели уже в концовке. Константин Тюкавин оформил дубль, а ещё по разу отличились Николай Комличенко и Ярослав Гладышев.
Стоит отметить, что «Динамо» проводило первый матч под руководством Славиши Йокановича. На должности главного тренера «бело-голубых» он сменил немецкого специалиста Сандро Шварца.
Протокол игры
|(1:0) Александр Овечкин 11'
|(2:0) Тюкавин Константин82'
|(3:0) Комличенко Николай86'
|(4:0) Гладышев Ярослав87'
|(5:0) Тюкавин Константин90'
Шунин Антон 46' (Шагиахметов Руслан ( 58' • 78'Лещук Игорь 46') •Скопинцев Дмитрий 46' (Карапузов Владислав ( 46') •Сазонов Саба 46'•Бальбуэна Фабиан 46' (Кутицкий Александр ( 46' ) • 62'Паршивлюк Сергей 30' 46' (Бегун Дмитрий ( 46') •Гагнидзе Лука 47' (Зазвонкин Иван ( 47') •Лесовой Даниил 47' (Гладышев Ярослав ( 47') •Захарян Арсен 47' (Сулаквелидзе Георгий ( 47') •Макаров Денис 47' (Тюкавин Константин ( 47') •Смолов Фёдор 47' (Комличенко Николай ( 47') •Будачев Иван
Запасные: Осокин Денис•Фомин Даниил 58'
Маслов Фёдор II•Баранов Иван•Дражжук Олег•Левшук Арсений II•Алёшин Андрей • 33'Прокопьев Михаил II 34' (Карпов Антон ( 34') •Крапивников Михаил 48' (Спиряков Евгений ( 48') •Маврин Василий•Блатов Виктор•Гасилин Алексей II 24' 81' (Карамянц Феликс ( 81') •Сапрыкин Иван
25 июня.