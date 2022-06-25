Александр Овечкин по-настоящему сыграл за «Динамо», подписав контракт на один матч. После передачи пяткой от Фёдора Смолова Овечкин в касание исполнил удар из пределов штрафной площади в дальний нижний угол ворот «Амкала».

Посмотреть на гол Александра Овечкина за «Динамо» можно на видео ниже.

Матч «Динамо» - «Амкал» имеет статус товарищеского. Следить за всем, что происходит на футбольном поле, можно в текстовой трансляции на страницах LiveResult.

Стоит напомнить, что Александр Овечкин выводил «Динамо» на поле с повязкой капитана.