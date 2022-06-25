Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Как Овечкин забил за «Динамо» после паса пяткой – видео видео

25 Июня 2022 • 20:29 Комментировать

Александр Овечкин по-настоящему сыграл за «Динамо», подписав контракт на один матч. После передачи пяткой от Фёдора Смолова Овечкин в касание исполнил удар из пределов штрафной площади в дальний нижний угол ворот «Амкала».

Посмотреть на гол Александра Овечкина за «Динамо» можно на видео ниже.

 

Матч «Динамо» - «Амкал» имеет статус товарищеского. Следить за всем, что происходит на футбольном поле, можно в текстовой трансляции на страницах LiveResult.

Стоит напомнить, что Александр Овечкин выводил «Динамо» на поле с повязкой капитана.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Александр Овечкин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Июня
20:42 · Россия. Премьер-лига
​Овечкина ждут в футбольной сборной России
20:33 · Россия. Премьер-лига
​Овечкина после гола провели с поля овациями – видео видео
20:29 · Россия. Премьер-лига
​Как Овечкин забил за «Динамо» после паса пяткой – видео видео
20:23 · Россия. Премьер-лига
​Овечкин забил гол за «Динамо»
20:19 · Россия. Премьер-лига
​Маслов сыграл за «Спартак» впервые за 13 месяцев
19:57 · Россия. Премьер-лига
​Овечкин не попал по мячу на разминке – видео видео
19:34 · Россия. Премьер-лига
​В «Динамо» допустили, что Овечкин сыграет за клуб ещё
19:30 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
19:27 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» объявил состав на матч с «Сочи»
19:22 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» не смог выиграть первый матч с новым тренером
19:16 · Россия. Премьер-лига
​«Динамо» объяснило отсутствие Грулёва, Шиманьски и ещё 5 игроков
18:59 · Россия. Премьер-лига
​«Динамо» объявило состав с капитаном Овечкиным
18:52 · Россия. Премьер-лига
​В «Сочи» допустили трансфер Касьерры в «Зенит»
18:39 · Россия. Премьер-лига
​Овечкин будет капитаном «Динамо» в субботнем матче
18:29 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» перенесло начало матча с «Амкалом», в котором дебютирует Овечкин
Все новости
Рекомендуем