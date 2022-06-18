Болельщики выбрали лучшего игрока «Спартака» в сезоне 2021/2022

Мы уже сообщали о том, что в московском «Спартаке» выбирают лучшего игрока минувшего сезона, в котором столичная команда провалилась в чемпионате, но взяла Кубок страны. Сегодня пресс-служба «красно-белых» озвучила результаты прошедшего голосования.

Согласно мнению болельщиков клуба, лучшим игроком в минувшем сезоне был 25-летний нападающий Александр Соболев. Он набрал 35 процентов голосов - так болельщики оценили его четырнадцать голов за весь сезон.

Соболев на восемь процентов опередил Квинси Промеса. Третье место досталось Георгию Джикии,на его счету - 18 процентов голосов.