«Спартак» объявил о начале голосования за лучшего игрока сезона-2021/22

Пресс-служба «Спартака» опубликовала пост в официальном телеграм-канале, в котором призвала болельщиков «красно-белых» отдать свой голос за лучшего игрока в сезоне-2021/22.

Команда огласила список номинантов, среди которых оказались капитан и защитник команды Георгий Джикия и атакующие игроки Александр Соболев, Куинси Промес, Виктор Мозес и Шамар Николсон.

Сообщается, что одному из проголосовавших выпадет шанс вручить награду победителю этого голосования на «Открытие Банк Арене». Проголосовать за одного из футболистов «Спартака» можно будет до 18 июня на официальном сайте команды.