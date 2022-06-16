Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» объявил о начале голосования за лучшего игрока сезона-2021/22

16 Июня 2022 • 15:25 Комментировать (1)

Пресс-служба «Спартака» опубликовала пост в официальном телеграм-канале, в котором призвала болельщиков «красно-белых» отдать свой голос за лучшего игрока в сезоне-2021/22.

Команда огласила список номинантов, среди которых оказались капитан и защитник команды Георгий Джикия и атакующие игроки Александр Соболев, Куинси Промес, Виктор Мозес и Шамар Николсон.

Сообщается, что одному из проголосовавших выпадет шанс вручить награду победителю этого голосования на «Открытие Банк Арене». Проголосовать за одного из футболистов «Спартака» можно будет до 18 июня на официальном сайте команды.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Виктор Мозес РПЛ Куинси Промес Александр Соболев Шамар Николсон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Июня
16:19 · Россия. Премьер-лига
Агент Дркушича ответил на вопрос о будущем игрока
16:16 · Россия. Премьер-лига
Семак в третий раз подряд признан лучшим тренером сезона в РПЛ
16:11 · Россия. Премьер-лига
Агент рассказал, вернётся ли Гбамен в Россию
15:55 · Россия. Премьер-лига
«Урал» взял в аренду голкипера ЦСКА
15:55 · Россия. Премьер-лига
Кучаев: «Получил большой опыт в «Рубине»
15:43 · Россия. Премьер-лига
Зайнутдинов — о своём восстановлении: «Думаю, уже всё нормально»
15:37 · Россия. Премьер-лига
Тошич — о Фернандесе: «Такого партнёра ни до ЦСКА, ни после у меня не было»
15:35 · Россия. Премьер-лига
«Урал» арендовал форварда «Родины», который в прошлом сезоне забил 15 мячей в ФНЛ-2
15:32 · Россия. Премьер-лига
Экс-арбитр ФИФА отреагировал на возможное повышение зарплаты судьям в России
15:25 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» объявил о начале голосования за лучшего игрока сезона-2021/22 1
15:14 · Россия. Премьер-лига
Тошич — об уходе Дзагоева: «Все шаги, которые делает руководство ЦСКА, правильные»
15:11 · Россия. Премьер-лига
Бакаев ответил на вопрос, был ли интерес со стороны других клубов
14:57 · Россия. Премьер-лига
Бакаев ответил на вопрос об отношении к Салиховой 1
14:57 · Россия. Премьер-лига
Тошич: «Если Слуцкому понадобится от меня какая-то помощь, я всегда готов»
14:50 · Россия. Премьер-лига
Гаврилов — о переходе Бакаева в «Зенит»: «Не считаю это предательством»
Все новости
Рекомендуем