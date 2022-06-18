Колосков — о Слуцком: «Работать бесплатно — это не совсем благородный поступок»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о желании главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого работать в казанском клубе бесплатно.

Колосков считает неправильным желание тренера работать бесплатно, ведь таким образом он снимает с себя ответственность.

«Это не совсем благородный поступок. Когда ты работаешь бесплатно, у тебя другая ответственность, когда ты работаешь за деньги, понимаешь, что должен их заработать», — приводит слова Колоскова «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что Слуцкий предложил руководству «Рубина» свои услуги бесплатно, однако было принято решение сократить зарплату специалиста до одного миллиона рублей в месяц.