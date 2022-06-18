Слуцкий был готов работать в «Рубине» бесплатно

Наставник «Рубина» Леонид Слуцкий был готов работать бесплатно в казанской команде после вылета в подэлитный дивизион.

По информации «Спорт Бизнес Online», сам Слуцкий предложил руководству «Рубина» работать бесплатно, но в итоге было принято решение, что тренер будет получать в казанском клубе один миллион рублей в месяц. Стоит отметить, что до этого Леонид Слуцкий получал в «Рубине» около 600 тысяч евро в год, так что его зарплата сейчас сократилась почти в 12 раз.

Напомним, что в прошедшем сезоне «Рубин» под шефством Слуцкого занял 15-ю строчку в РПЛ и напрямую вылетел в ФНЛ.