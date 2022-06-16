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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бывший тренер вратарей ЦСКА назвал причину, по которой Сафонову тяжело конкурировать с Акинфеевым

16 Июня 2022 • 17:07 Комментировать

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов рассказал, чего не хватает игроку «Краснодара» и сборной России Матвею Сафонову, чтобы конкурировать с голкипером «армейцев» Игорем Акинфеевым за звание лучшего вратаря сезона.

Напомним, сегодня, 16 июня, Акинфеев был признан лучшим вратарём прошедшего сезона РПЛ.

По мнению Чанова, Акинфеев заслужил эту награду совей игрой, а Сафонову не хватило стабильности по ходу турнира.

«У нас было очень много вратарей, которые проводили четыре хороших матчей, а потом начинались психологические проблемы. Есть вратари, которые сейчас показывают игру, нужно подождать просто. Сафонову не хватило стабильности в течение сезона, чтобы он тоже мог претендовать на такое звание», — приводит слова Чанова Metaratings.

В минувшем сезоне 23-летний Сафонов провёл за «Краснодар» 27 матчей, в которых пропустил 27 мячей и восемь раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Игорь Акинфеев Вячеслав Чанов Матвей Сафонов
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