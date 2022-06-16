Назван лучший вратарь сезона в РПЛ

В официальном телеграм-канале российской Премьер-лиги подвели итоги прошедшего сезона. В частности, пресс-служба турнира назвала лучшего вратаря минувшей кампании.

Индивидуальную награду получил капитан и вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев. В прошлом сезоне 36-летний футболист принял участие в 28 поединках чемпионата России, в которых пропустил 28 голов. В 13 играх голкипер сохранил свои владения в неприкосновенности.

По итогам сезона было принято решение об увольнении Алексея Березуцкого с поста главного тренера «армейцев». Вместо него работать с командой будет Владимир Федотов.