В «Факеле» рассказали о проверке стадиона во главе с Чебаном

Пресс-служба «Факела» сообщила о том, что на стадионе проходит проверка комиссии из РПЛ.

«Сегодня Центральный стадион профсоюзов посетила комиссия из РПЛ во главе с исполнительным директором лиги Сергеем Чебаном. Губернатор Воронежской области Александр Гусев обсудил с членами комиссии подготовку стадиона и заверил их, что все работы будут завершены в срок», — сообщается на официальном сайте команды.

Помимо этого, указывается на то, что на стадионе уже демонтировано табло, идёт смена повреждённых кресел, ведётся подготовка поля, мачт освещения и подтрибунных помещений.

Ранее футбольный комментатор Роман Нагучев побывал в Воронеже и сделал несколько фотографий домашнего стадиона «Факела». Он написал в своём телеграм-канале: «Я надеюсь, что это страшилище ни при каких обстоятельствах не появится в приличном обществе».

«Факел» занят второе место в турнирной таблице ФНЛ и напрямую вышел в Премьер-лигу вместе с победителем лиги «Торпедо».