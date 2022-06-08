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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Факеле» рассказали о проверке стадиона во главе с Чебаном

08 Июня 2022 • 19:49 Комментировать

Пресс-служба «Факела» сообщила о том, что на стадионе проходит проверка комиссии из РПЛ.

«Сегодня Центральный стадион профсоюзов посетила комиссия из РПЛ во главе с исполнительным директором лиги Сергеем Чебаном. Губернатор Воронежской области Александр Гусев обсудил с членами комиссии подготовку стадиона и заверил их, что все работы будут завершены в срок», — сообщается на официальном сайте команды.

Помимо этого, указывается на то, что на стадионе уже демонтировано табло, идёт смена повреждённых кресел, ведётся подготовка поля, мачт освещения и подтрибунных помещений.

Ранее футбольный комментатор Роман Нагучев побывал в Воронеже и сделал несколько фотографий домашнего стадиона «Факела». Он написал в своём телеграм-канале: «Я надеюсь, что это страшилище ни при каких обстоятельствах не появится в приличном обществе».

«Факел» занят второе место в турнирной таблице ФНЛ и напрямую вышел в Премьер-лигу вместе с победителем лиги «Торпедо».


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Евро-Футбол.Ру,
Факел Сергей Чебан Фнл РПЛ
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