Известный российский комментатор побывал на домашнем стадионе воронежского «Факела» и поделился эмоциями.

«Я надеюсь, что это страшилище ни при каких обстоятельствах не появится в приличном обществе», — написал Нагучев в своём телеграм-канале.

По итогам сезона-2021/22 «Факел» занял второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиге и вышел в Премьер-лигу. Но, домашняя арена воронежской команды не соответствует требованиям высшего дивизиона.

Заместитель генерального секретаря РФС Максим Митрофанов объявил о том, что, если «Факел» не решит проблемы со стадионом до начала сезона, то команду в РПЛ заменит «Уфа».