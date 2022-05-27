В «Нижнем Новгороде» прокомментировали новости о возможном назначении Галактионова на пост главного тренера

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов отреагировал на информацию, согласно которой главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов может возглавить команду.

«У Александра Кержакова сейчас действующий контракт с клубом. Решения по смене главного тренера у «Нижнего Новгорода» нет!» - сказал Измайлов «Чемпионату».

Ранее мы сообщили о том, что Галактионов может сменить на посту главного тренера «Нижнего Новгорода» Александра Кержакова. Позже и сам Кержаков прокомментировал эту информацию.

По итогам сезона-2021/22 команда смогла сохранить место в Российской премьер-лиге, заняв 11-е место в турнирной таблице.