Дрейер: Надеюсь, что «Рубин» продолжит в том же духе и будет забивать ещё больше

Датский полузащитник казанского «Рубина» Андерс Дрейер поделился с журналистами эмоциями после победы над грозненским «Ахматом».

Дрейер сказал клубной пресс-службе, что буквально кричал Лисаковичу в концовке, чтобы белорус сделал ему передачу. Андерс отметил, что в итоге всё завершилось удачно, так что эмоции прекрасные. Датчанин добавил, что очень надеется на то, что «Рубин» продолжит выступать в том же духе и будет забивать ещё больше.

Напомним, что «Рубин» в концовке вырвал победу благодаря голу Дрейера. Всего в этом сезоне датчанин в 14 матчах РПЛ забил восемь мячей.