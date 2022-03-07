Уткин забил со штрафных больше всех в Европе

В матче двадцатого тура российской Премьер-лиги между грозненским «Ахматом» и казанским «Рубином» счет был открыт уже на третьей минуте игры. Это сделал прямым ударом со штрафного представитель «Ахмата» Даниил Уткин.

Это был уже седьмой его гол в сезоне, Уткин стал лучшим бомбардиром своего клуба, и, в то же время, вышел в лидеры по количеству забитых голов со штрафных, и не только в чемпионате России.

В пяти самых престижных чемпионатах Европы нет игрока, который забил бы со штрафных такое количество голов. Максимальная цифра - это три гола, у Тежи Саванье из французского «Монпелье» и Кристиано Бираги из итальянской «Фиорентины».