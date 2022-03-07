Уткин опять забил прямым ударом со штрафного, но «Рубин» переломил ход матча и победил в Грозном

В матче 20-го тура РПЛ грозненский «Ахмат» принимал казанский «Рубин».

Закрывать 20-й тур чемпионата России предстояло «Ахмату» и «Рубину», затерявшимся на разных концах середины турнирной таблицы. Разделяют команды всего 8 очков, но грозненцы подпирают еврокубковую зону, рьяно преследуя ЦСКА, а «Рубин» очень близок к стыковым матчам, на одну победу опережая «Урал». Естественно, команда Леонида Слуцкого не считалась фаворитом выездного матча, пусть и обладает лучшим подбором исполнителей.

Все звёзды «Рубина» появились на поле в старте (Хвича, Дрейер, Самошников, Хакшабанович, Лисакович), но уже на третьей минуте открыли счёт хозяева. И во многом ожидаемо случился гол. Знали ведь казанцы, что в составе грозненцев играет признанный мастер стандартов, но в метре от линии штрафной площади правила нарушили. К мячу подошёл Даниил Уткин и как по заказу положил его в правую «девятку». Юрий Дюпин блестящим броском пытался исправить ситуацию, даже кончиками перчаток задел сферу, но это не спасло – 1:0.

«Ахмат» продолжил обстрел с дальней дистанции и после гола. Вдруг решил попробовать свои силы Тодорович, метров с 30 пальнув под самую перекладину. Хорошо летел мяч, плотно, но в этот раз прыжка Юрия Дюпина хватило. «Рубин» постепенно начал отвечать атаками, освоился, но в первом тайме остроты не создал, проиграв в эти 45 минут. На вторую половину встречи казанцы вышли в обновлённом составе, причём Леонид Слуцкий убрал сразу капитана – вместо Ильи Самошникова вышел Солтмурад Бакаев.

Может сила замены сказалась, может разговор в раздевалке подействовал, но «Рубин» заиграл новыми красками, уже через пять минут после старта второго тайма счёт сравняв. На левом фланге Хвича обыгрался с партнёром, заложил пару финтов и прострелил почти от лицевой линии. А Виталий Лисакович лучше всех разобрался на линии вратарской площади, в касание завершив усилия партнёра – 1:1.

После восстановления равного счёта игра надолго успокоилась. Команды боялись идти вперёд большими силами, предпочитая синицу в руках. Лишь под занавес матча организовалось преимущество «Ахмата». Однако Юрий Дюпин был против поражения «Рубина». Сначала голкипер парировал удар Даниила Уткина из пределов штрафной площади, а затем не позволил отличится и Идрису Умаеву. Оба били после суматохи и отскоков, позиции для гола были просто прекрасный.

Выстоял «Рубин», а в самой концовке умудрился и победу вырвать. Виталий Лисакович передачей через полполя нашёл Дрейера, датчанина почему-то потеряли защитники, Шелия слегка поскользнулся, зарешать в этом эпизоде Андерсу не составило труда – 1:2. В драматичном матче победил «Рубин», хотя большую часть его только мечтал о ничейном результате.