Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Уткин опять забил прямым ударом со штрафного, но «Рубин» переломил ход матча и победил в Грозном

07 Марта 2022 • 20:55 Комментировать
Ахмат
1:2
Рубин
окончен

В матче 20-го тура РПЛ грозненский «Ахмат» принимал казанский «Рубин».

Протокол игры  
Ахмат 1:2Рубин
(1:0) Уткин Даниил3'   
  51'Лисакович Виталий (1:1)
  90'Дрейер Андерс (1:2)
Шелия ГиоргиТодорович ДаркоБыстров МаратНижич ЗоранБогосавац МирославТимофеев Артём   21'Коновалов ИгорьХарин Евгений  55' (Карапузов Владислав (  55') Уткин Даниил  88' (Архипов Артём (  88'   88') Бериша Бернард  77' (Умаев Идрис (  77') Конате Мохамед II  55' (Себаи Сенин (  55'   63'Швец Антон  88')
Запасные: Кадыров АбубакарГудиев ВиталийИналкаев АбубакарЛысцов ВиталийМелихов АлександрПуцко АлександрАльсултанов Ислам
Дюпин ЮрийСамошников Илья   44'  46' (Зотов Георгий (  46') Бегич Сильвие   85'Тальби МонтассарЛомовицкий АлександрДрейер АндерсЗуев АлександрУремович Филип   51'Хакшабанович СеадКварацхелия Хвича  71' (Бакаев Солтмурад (  71') Лисакович Виталий
Запасные: Савицкий ИванАпшацев МаратОнугха ГерманИсмагилов АртёмМедведев НикитаФаттахов ЛенарКузнецов ДаниилКлимов КириллКучаев КонстантинТесленко Егор
07 марта. Стадион "Ахмат-Арена" (Грозный).

 

Закрывать 20-й тур чемпионата России предстояло «Ахмату» и «Рубину», затерявшимся на разных концах середины турнирной таблицы. Разделяют команды всего 8 очков, но грозненцы подпирают еврокубковую зону, рьяно преследуя ЦСКА, а «Рубин» очень близок к стыковым матчам, на одну победу опережая «Урал». Естественно, команда Леонида Слуцкого не считалась фаворитом выездного матча, пусть и обладает лучшим подбором исполнителей.

Все звёзды «Рубина» появились на поле в старте (Хвича, Дрейер, Самошников, Хакшабанович, Лисакович), но уже на третьей минуте открыли счёт хозяева. И во многом ожидаемо случился гол. Знали ведь казанцы, что в составе грозненцев играет признанный мастер стандартов, но в метре от линии штрафной площади правила нарушили. К мячу подошёл Даниил Уткин и как по заказу положил его в правую «девятку». Юрий Дюпин блестящим броском пытался исправить ситуацию, даже кончиками перчаток задел сферу, но это не спасло – 1:0.

«Ахмат» продолжил обстрел с дальней дистанции и после гола. Вдруг решил попробовать свои силы Тодорович, метров с 30 пальнув под самую перекладину. Хорошо летел мяч, плотно, но в этот раз прыжка Юрия Дюпина хватило. «Рубин» постепенно начал отвечать атаками, освоился, но в первом тайме остроты не создал, проиграв в эти 45 минут. На вторую половину встречи казанцы вышли в обновлённом составе, причём Леонид Слуцкий убрал сразу капитана – вместо Ильи Самошникова вышел Солтмурад Бакаев.

Может сила замены сказалась, может разговор в раздевалке подействовал, но «Рубин» заиграл новыми красками, уже через пять минут после старта второго тайма счёт сравняв. На левом фланге Хвича обыгрался с партнёром, заложил пару финтов и прострелил почти от лицевой линии. А Виталий Лисакович лучше всех разобрался на линии вратарской площади, в касание завершив усилия партнёра – 1:1.

После восстановления равного счёта игра надолго успокоилась. Команды боялись идти вперёд большими силами, предпочитая синицу в руках. Лишь под занавес матча организовалось преимущество «Ахмата». Однако Юрий Дюпин был против поражения «Рубина». Сначала голкипер парировал удар Даниила Уткина из пределов штрафной площади, а затем не позволил отличится и Идрису Умаеву. Оба били после суматохи и отскоков, позиции для гола были просто прекрасный.

Выстоял «Рубин», а в самой концовке умудрился и победу вырвать. Виталий Лисакович передачей через полполя нашёл Дрейера, датчанина почему-то потеряли защитники, Шелия слегка поскользнулся, зарешать в этом эпизоде Андерсу не составило труда – 1:2. В драматичном матче победил «Рубин», хотя большую часть его только мечтал о ничейном результате.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рубин Ахмат
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии временно отключены.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Зенит 2:0 Уфа
окончен Ростов 0:1 Сочи 3.35 3.45 2.18
окончен Ахмат 1:2 Рубин 1.95 3.40 4.10
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Марта
21:42 · Россия. Премьер-лига
Сафонов сыграл свой сотый матч в составе «Краснодара»
21:13 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «Сейчас «быки» могут выигрывать на эмоциях»
20:41 · Россия. Премьер-лига
Уткин забил со штрафных больше всех в Европе
18:30 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» – «Рубин»: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:2
16:36 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили заявил, что российские легионеры не будут нужны в Европе
16:05 · Россия. Премьер-лига
Болельщики «Динамо» отказались от перфоманса из-за требования убрать Воронина
16:00 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» – «Сочи»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:1
16:00 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» – «Уфа»: составы, прямая трансляция и онлайн - 2:0
15:23 · Россия. Премьер-лига
Бывший арбитр ФИФА: «Удаление Варелы — его проблема»
15:09 · Россия. Премьер-лига
Терёхин подвел итоги матча «Динамо» - «Спартак»
14:45 · Россия. Премьер-лига
Агент Кухты: «Ян имел право играть с Химками»
13:42 · Россия. Премьер-лига
Жирков может пропустить ближайшие два матча «Химок» из-за травмы
13:36 · Россия. Премьер-лига
«Химки» всё же собираются подать жалобу по итогам матча с «Локомотивом»
13:30 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» – «Урал»: составы, прямая трансляция и онлайн - 2:1
13:11 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, когда Крицюк вернётся в строй
Все новости
Рекомендуем